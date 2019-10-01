Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuДом хавбека «Атлетико» обокрали накануне игры с «Локомотивом»

Стоит отметить, что на момент ограбления в доме находилась домработница, однако женщина никак не смогла помешать грабителям. Напомним, что сегодня, 1 октября, в Москве пройдет матч между столичным "Локомотивом" и "Атлетико". Встреча состоится на стадионе "Лужники" в 22:00 по московскому времени.
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Дом футболиста «Атлетико» ограбили, пока он находится в Москве

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Дом хавбека «Атлетико» обворовали перед матчем с «Локомотивом»

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