Лига чемпионов
Газета.RuДом хавбека «Атлетико» обокрали накануне игры с «Локомотивом»
Стоит отметить, что на момент ограбления в доме находилась домработница, однако женщина никак не смогла помешать грабителям. Напомним, что сегодня, 1 октября, в Москве пройдет матч между столичным "Локомотивом" и "Атлетико". Встреча состоится на стадионе "Лужники" в 22:00 по московскому времени.
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В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
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1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
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Редактор РИА Новости пожаловался на «БДСМ-курсы» для военкоров в Крыму
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Ридус 17:17
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ЦБ назвал основные проблемы российского банковского сектора
"В условиях недостатка доверия последнее могло выглядеть как более надежная защита от рисков, но в конечном итоге вылилось в чрезмерную зависимость от циклических процессов в экономике и низкую диверсификацию рисков", - полагает первый зампред ЦБ.
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Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
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«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
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Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо 21:57
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На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
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В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
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ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа
Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи». В итоге "Ахмат" уступил со счетом 0:2.
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Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
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34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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РБК 17:00
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В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
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