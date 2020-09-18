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Интерфакс
Интерфакс

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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Часть сотрудников Белого дома разместят в здании Наркомнаца

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Коммерсантъ19:32
ТАСС

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Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

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На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
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КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русском09:46
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Компания-владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловала приговор

Апелляционная жалоба поступила в адрес суда от представителя ООО «Стоун-XXI» на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М. О. Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим, — сказала собеседница ТАСС.
News.ru16 сентября в 06:53
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