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Интерфакс
Интерфакс

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

РИА Новости19:49
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
Московский Комсомолец

Здание Правительства РФ объявили аварийным: объявлена реконструкция

Московский Комсомолец05:35
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33

Соратница Навального рассказала о самочувствии оппозиционера

Оппозиционер Алексей Навальный чувствует себя хорошо, понимает, что происходит, сообщила сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих в интервью русской службе BBC, опубликованном в пятницу.
Соратница Навального рассказала о самочувствии оппозиционера
Интерфакс10:56
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Названа рекомендованная цена препарата «Арепливир» от коронавируса

Стоимость упаковки нового российского препарата против коронавирусной инфекции «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, будет стоить в рознице от 12 320 рублей.
Известия09:18
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Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
Новости Ярославля 76.ru08:51

США и ЕС рассчитывают вместе объявить о санкциях против Белоруссии

Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
RT на русском10:40
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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