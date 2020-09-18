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Интерфакс
Интерфакс

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

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Lenta.ru

Протечки в российском Доме правительства показали на видео

Lenta.ru01:24
Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:09
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42
Комсомольская правда

Видео протечки в российском Доме правительства опубликовали в сети

Комсомольская правда01:56
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

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