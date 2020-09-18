Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
Смотрите также
Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на один год
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Названа цена российского лекарства от коронавируса
Экс-глава СБР Кравцов не признал вину в растрате 14 млн рублей
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов
В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян
Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году
Отопление в Москве планируется включить раньше срока
Песков назвал эффективными меры поддержки во время эпидемии в России
Минторг США запретит WeChat и TikTok с 20 сентября
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
Путин заявил о наличии у России уникального оружия
Здание правительства России признано аварийным
Дочь Успенской со сломанными зубами ходит босиком по Лос-Анджелесу
Названа цена российского лекарства от коронавируса
Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на один год
Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Минторг США запретит WeChat и TikTok с 20 сентября
Экс-глава СБР Кравцов не признал вину в растрате 14 млн рублей
Здание правительства России признано аварийным
Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие Киркорова и Баскова
Посольство России потребовало от США разъяснений репортажа NBC
Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии
Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд
Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии