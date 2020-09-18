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Интерфакс
Интерфакс

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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Вечерняя Москва

Более пяти миллиардов рублей выделят на реконструкцию Дома правительства РФ

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Москва 24

На реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше 5 млрд рублей

Москва 2400:41
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РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

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Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

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