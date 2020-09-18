Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
Смотрите также
Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 30 млн человек
За сутки в России выявили 5 905 новых случаев коронавируса
Барбадос с 2021 года отказывается от власти британской короны
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера»
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
В Госдуме предложили ввести в России студенческий капитал
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё началось
На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд
Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии