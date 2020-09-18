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Интерфакс
Интерфакс

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Видео протечки в российском Доме правительства опубликовали в сети

Комсомольская правда01:56
Lenta.ru

Протечки в российском Доме правительства показали на видео

Lenta.ru01:24
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42
Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:09
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

РИА Новости19:49
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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СК проверит историю о лишении семьи Баталова жилья и денег

"При наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова", - говорится в сообщении СК.
Газета.Ru03:50
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54

В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
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