Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей
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Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд
Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
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