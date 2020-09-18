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Интерфакс
Интерфакс

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Как пояснили РБК в пресс-службе правительства, общая стоимость проектирования и реконструкции Белого дома, которая будет проводиться поэтапно, составит 5,27 млрд руб. Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве (постановление подписано в 2017 году).
РБК17:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Здание Правительства РФ объявили аварийным: объявлена реконструкция

Московский Комсомолец05:35
РБК

Ремонт правительства за ₽5 млрд, аптеки против COVID. Главные новости РБК

РБК00:42
URA.Ru

На реконструкцию здания правительства России потратят 5 млрд

URA.Ru17:33
Коммерсантъ

Реконструкцию Дома правительства оценили в 5 млрд рублей

Коммерсантъ19:32
ТАСС

РБК: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 млрд рублей

ТАСС19:25
Lenta.ru

Более пяти миллиардов рублей потратят на ремонт Дома российского правительства

Lenta.ru17:54
РИА Новости

РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей

РИА Новости19:49

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда
РБК13:10
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В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
Интерфакс10:39
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Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
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Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
РИА Новости09:10
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Франц Клинцевич покидает Совет Федерации

"Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от администрации Смоленской области", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы области.
Российская газета11:36

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБК11:34

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАСС03:15
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