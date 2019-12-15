Общество

РЕН ТВРЕН ТВДом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

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Ограбление дома президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса произошло в тот момент, когда он уехал на матч своей команды. Грабители проникли в жилище и похитили ценные вещи. Об этом сообщает издание "Филелефтерос".
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