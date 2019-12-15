Общество
ТАСС СпортДом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды
Грабители воспользовались отъездом на матч своей команды президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса, чтобы проникнуть в его дом и похитить ценные вещи. Об этом сообщила газета Phileleftheros.
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Футбол
АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры
В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
Общество
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Погода в столице может побить рекорд тепла, который был установлен 133 года назад. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Футбол
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Единоборства
Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом
Вскоре Александр возле сетки взял захват на удушающий прием гильотину, и через некоторое время Бранч сдался.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ударилась в прошлое
Светская львица опубликовала свое фото 15-летней давности с хештегом "Я не жалею ни о чем" Ксения Собчак в последнее время выглядит как респектабельная дама.
Космос
Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Армия и оружие
Новая ракета США угрожает российским C-400
На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva
В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
Политика
В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики
Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за четверть миллиарда
Юморист Евгений Петросян подарил своей возлюбленной две квартиры, сообщает издание Spletnik.
Общество
Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов
Продавцы сообщили о смещении спроса россиян в сторону более дорогих смартфонов в 2019 году.
Космос
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Авто
Названы 5 лучших кроссоверов в России по цене и качеству
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Происшествия
Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова
Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Футбол
«Десна» — «Динамо» Киев: победа за фаворитом?
В первом круге «Динамо» проиграло «Десне», но сумеют ли киевляне 15 декабря отомстить сопернику – ответ есть в нашем прогнозе.
Футбол
Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев
Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.