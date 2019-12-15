Грабители воспользовались отъездом на матч своей команды президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса, чтобы проникнуть в его дом и похитить ценные вещи. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

Дом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

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