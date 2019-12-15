Общество

ТАСС СпортТАСС СпортДом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

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Грабители воспользовались отъездом на матч своей команды президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса, чтобы проникнуть в его дом и похитить ценные вещи. Об этом сообщила газета Phileleftheros.
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Президента футбольного клуба ограбили во время матча

Lenta.ru19:28

Дом президента футбольного клуба ограбили, пока он был на матче своей команды

Life.ru19:17

Дом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

РЕН ТВ19:03

СМИ: Дом президента «Аполлона» ограбили во время игры его команды

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Дом президента кипрского футбольного клуба ограбили во время игры его команды

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СМИ: Дом президента «Аполлона» ограбили во время игры его команды

Sportbox.RU20:32

Дом президента кипрского ФК «Аполлон» ограбили во время игры команды

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