Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити пострадал от грабителей. Его дом был обворован во время матча каталонцев с "Валенсией". Игра состоялась 14 сентября и завершилась со счетом 5:2 в пользу "Барсы".

Дом защитника «Барселоны» ограбили во время матча с «Валенсией»

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