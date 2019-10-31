Футбол
Вести.RuДоменико Тедеско: счастлив, что смогли пройти дальше в Кубке России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доменико Тедеско: «„Ростов“ припарковал автобус с первой минуты. Это немного удивило»
Спорт-Экспрессвчера в 15:25
Тедеско: «Удивило, что „Ростов“ в первом тайме припарковал автобус, это было сюрпризом»
Sport24.ruвчера в 14:52
Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады
Советский спортвчера в 17:04
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
Футбол
Тевес: «Роналду одержим тренировками, а Месси всё дала природа»
Экс-нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с лидером туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Фигурное катание
Воронов с ошибками откатал короткую программу на Гран-при во Франции
Спорт
Началась церемония открытия BlizzCon 2019
Культура
Яна Рудковская и Михаил Шуфутинский вошли в контрольную комиссию премии «Виктория»
В ходе ужина прошла жеребьевка, которая выбрала семь академиков, которые вошли в контрольную комиссию премии.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Политика
«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом
В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
Экономика
Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза
В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.
Общество
Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий
Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
Культура
Майк Шинода из Linkin Park написал песню для российского фильма
Недавно, 31 октября, Майк Шинода опубликовал на своей странице в Instagram загадочные посты с цифрами «11.01.19» и строчками из новой песни.
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Футбол
Тактика «Спартака»: что изменил в команде Доменико Тедеско
«Спартак» провёл при новом тренере Доменико Тедеско уже три матча, в которых одержал две победы.
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Политика
Путин пообщался с участниками WorldSkills по телемосту
Владимир Путин провел телеконференцию с участниками национального чемпионата WorldSkills Hi-tech, который состоялся в Екатеринбурге.
Происшествия
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду мальчиком
Весь Нарьян-Мар пришел проститься с убитым в детском саду "Сказка" шестилетним мальчиком, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева.