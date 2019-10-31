Футбол
Спорт день за днемДоменико Тедеско: Не думаю, что «Ростов» играл вторым составом
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы в Кубке России над «Ростовом» (2:1). – «Ростов» – прекрасная команда, и я не думаю, что сегодня они играли вторым составом.
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