Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемДоменико Тедеско: Не думаю, что «Ростов» играл вторым составом

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от победы в Кубке России над «Ростовом» (2:1). – «Ростов» – прекрасная команда, и я не думаю, что сегодня они играли вторым составом.
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