РПЛ
Спорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Не считаю, что „Спартак“ играл плохо»
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения от «Ростова» (1:4) Спартак — Ростов «Спартак» завершил кошмарный год позорным поражением. Это затмило даже акцию фанатов — Мы, конечно, разочарованы домашним поражением со счетом 1:4, — начал Доменико Тедеско.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Десятое место и всего восемь очков: Тедеско сам оценил свой слабый старт в «Спартаке»
Спорт день за днем13:45
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:56, Ашберн
Общество
Неизвестные сообщили о минировании школ и колледжей в Биробиджане
Неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких образовательных учреждений, сообщает областная независимая интернет-газета «Набат» со ссылкой на пресс-секретаря УМВД России по ЕАО Оксану Ткачёву.
Общество
Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили
Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Шоу-бизнес
Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой
Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Происшествия
В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)
За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.
Общество
Названы самые курящие и пьющие регионы России
Регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера стали самыми курящими и пьющими в России. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Политика
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым к России
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему, на его взгляд, первый президент России Борис Ельцин не вернул Крым в состав России во время подписания Беловежских соглашений.
Гаджеты
C 3 до 200 млн смартфонов за год. Huawei знает свое дело
Ричард Ю В конце заметки стоит привести один очень наглядный факт: в 2018 году компания Huawei отгрузила 200 млн смартфонов, а в 2010 году поставки составляли 3 млн единиц.
Космос
Мыши с накачанными мускулами и робот, читающий эмоции, улетели на МКС
Исследователи планируют провести эксперимент по наращиванию мышц и костей у мышей и разработать терапию, которая может однажды помочь астронавтам во время длительных космических полетов.
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.
Происшествия
Антикоррупционный закон в действии: депутат лишен мандата
Установлено, что одним из депутатов наслежного совета депутатов МО «Село Белькачи» не представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные сведения им не представлены также на членов своей семьи, что является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Авто
Автомобиль года в Японии: объявлен победитель
Лучшим импортным автомобилем года в Японии стала «трешка» BMW, самым инновационным объявлен модернизированный седан Nissan Skyline с электронным комплексом ProPilot 2.0, самым эмоциональным — внедорожник Jeep Wrangler, а среди кей-каров победило семейство Nissan Dayz/Mitsubishi eK.
Общество
Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП
Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.