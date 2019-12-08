Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения от «Ростова» (1:4) Спартак — Ростов «Спартак» завершил кошмарный год позорным поражением. Это затмило даже акцию фанатов — Мы, конечно, разочарованы домашним поражением со счетом 1:4, — начал Доменико Тедеско.

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Политика Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.

Общество Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.

Политика Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

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Футбол Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы "Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.

Авто Lada Granta нового поколения увеличится в размерах В 2021 году семейство Lada Granta сменит поколение. Переехав на модульную архитектуру B0, габаритные размеры автомобилей слегка увеличатся.

Технологии В WhatsApp появилась функция создания напоминаний В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения.

Технологии Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.

Политика Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.