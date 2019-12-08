РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Не считаю, что „Спартак“ играл плохо»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения от «Ростова» (1:4) Спартак — Ростов «Спартак» завершил кошмарный год позорным поражением. Это затмило даже акцию фанатов — Мы, конечно, разочарованы домашним поражением со счетом 1:4, — начал Доменико Тедеско.
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