РПЛ
Спорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Не считаю, что „Спартак“ играл плохо»
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Пресс-конференция главного тренера красно-белых после поражения от «Ростова» (1:4) Спартак — Ростов «Спартак» завершил кошмарный год позорным поражением. Это затмило даже акцию фанатов — Мы, конечно, разочарованы домашним поражением со счетом 1:4, — начал Доменико Тедеско.
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«Увидимся после перерыва, если я еще буду тут». Тедеско считает, что «Спартак» сыграл хорошо
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