РПЛ
Спорт-ЭкспрессКутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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