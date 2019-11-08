РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»

Спартак — Крылья Советов
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Пресс-конференция главного тренера «Спартака» перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» Встреча состоится в субботу, 9 ноября, на «Открытие Арене» (19.00).
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