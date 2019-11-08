РПЛ
Спорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
|63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
|71′
Срджан Мияйлович
|74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
|76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
|77′
Алекс Крал
|80′
|82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
|83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|84′
Наиль Умяров
Гус Тил
|90′
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
8
Тил
6
Дантас
9
Мирзов
19
Понсе
20
Шюррле
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
9
Радоньич
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
14
Гынсарь
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Полезно для Тедеско О травмированных — Ситуация в команде нормальная, все в команде готовы играть за исключением Кутепова, у которого есть небольшие проблемы. У него небольшая мышечная травма. Крал и Умяров пропустили встречу с «Арсеналом» из-за того, что сильно устали.
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Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит
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