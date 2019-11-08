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Спорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Что касается звонка Юлиану Нагельсманну и встречи с "Зенитом", то не заглядываем так далеко вперед, сейчас главное на повестке — "Крылья Советов".
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Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости вчера в 21:43
Космос
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
РИА Новости 06 ноября в 00:00
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Sportbox.RU 17:33
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
Общество
Минюст не успевает выполнить поручение Медведева по отмене актов СССР
Министерство юстиции России не успевает выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по пересмотру всех правовых актов СССР для их последующей отмены, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Минюста в правительство.
Аргументы и Факты 03:11
Общество
Подсчитано количество ведущих здоровый образ жизни россиян
Специалисты Росстата провели опрос, в рамках которого выяснили, сколько жителей России ведут здоровый образ жизни.
Город+ 02:20
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Авто
Фотографии обновленной Lada Vesta с вариатором появились в Сети
Как сообщает ToDay News Ufa, Lada Vesta получила связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Появились бескаркасные щётки стеклоочистителя, глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line и антенна в виде «акульего плавника».
ToDay News Ufa 02:25
Космос
TESS показал панораму южного неба
Астрономы показали панораму южного полушария небесной сферы, составленную из снимков космического телескопа TESS, полученных за первый год работы.
N+1 вчера в 03:59
Общество
Пермскую квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги
Общественное телевидение России 14:38
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Транспорт
Более трех тысяч билетов на поезда в Крым продали в день старта продаж
«По состоянию на 17.00 мск, в Крыму продано 740 билетов на поезда, которые будут следовать в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь и в обратном направлении, а в целом по стране раскуплено 3400 билетов», - сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).
ТК Звезда 15:59
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания 14:36
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
РБК 06 ноября в 05:03
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Теннис
Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия
Газета.Ru 12:50
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
REGNUM 20:12
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39