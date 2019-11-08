РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДоменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»

Спартак — Крылья Советов
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Что касается звонка Юлиану Нагельсманну и встречи с "Зенитом", то не заглядываем так далеко вперед, сейчас главное на повестке — "Крылья Советов".
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Доменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»

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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

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