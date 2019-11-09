Футбол
Советский спортДоменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева
Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон Так что Спартак может играть без Бакаева, цитирует Тедеско Sport24.ru. Напомним, что в текущем сезоне Бакаев провел 14 матчей за Спартак в российской премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:51, Вашингтон
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Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
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Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
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Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт вчера в 05:34
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Армия и оружие
Российские неуправляемые авиабомбы могут стать очень меткими
Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна 03:40
Общество
Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова
В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат».
РБК 10:16
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Наука
Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Территория новостей 08:35
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
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Политика
Адвокат рассказал, когда Буркова могут экстрадировать из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова могут экстрадировать в США достаточно скоро, даже во вторник, считает его адвокат Михаил Ирони.
РИА Новости 09:16
Хоккей
Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова
Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали
В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Lenta.ru 09:08
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
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РИА Новости 10:08
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Раскрыты характеристики будущих смартфонов Galaxy S11
Больше смартфонов наподобие Galaxy S10e ждать не стоит.
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Создан аккумулятор, заряжающий электромобиль за 10 минут
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Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.
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Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией
«Повышенный аппетит может быть связан с деменцией, при которой отсутствует чувство насыщения, проблемами с памятью (человек забывает, что и сколько ел) и сахарным диабетом», - приводит слова специалиста газета «Аргументы и факты».
MedikForum.ru 10:45
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар стоимостью 160 миллионов рублей
В Сети появились изображения гиперкара стоимостью 160 миллионов рублей, снятые в московском аэропорту.
OAnews вчера в 04:02