Футбол

Советский спортСоветский спортДоменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева

Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон Так что Спартак может играть без Бакаева, цитирует Тедеско Sport24.ru. Напомним, что в текущем сезоне Бакаев провел 14 матчей за Спартак в российской премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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Тедеско: «Бакаев — важный игрок, но „Спартак“ может играть без него»

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Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова

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