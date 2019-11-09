Футбол

Советский спортСоветский спортДоменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева

Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон Так что Спартак может играть без Бакаева, цитирует Тедеско Sport24.ru. Напомним, что в текущем сезоне Бакаев провел 14 матчей за Спартак в российской премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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Тедеско: «Бакаев — важный игрок, но „Спартак“ может играть без него»

Sport24.ru01:00

Тедеско: Бакаеву иногда не хватает терпения – он торопится с принятием решения

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«Локо» и «Краснодар» гонятся за «Зенитом», ЦСКА грустит на Черном море

МК-Спортвчера в 09:31

Пара самых дорогих и один вице-чемпион Европы – кого вытеснил неожиданный фаворит Тедеско

Sportbox.RU03:45

Доменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева

Советский спорт02:13

Тедеско считает, что «Спартак» способен играть и без Бакаева

RT на русском02:38

Тедеско: «Даже если Бакаев ошибается, это не страшно, он важный игрок „Спартака“»

ProstoProSport01:56
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия

Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО

Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»

Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Общество

Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

Российская газета 07:13
Общество

Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены

Говорит Москва вчера в 01:21
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
Политика

Польша передала Мазура украинскому консульству

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
RT на русском 08:59
Общество

Жители Брянска смогут увидеть уникальное астрономическое явление

В понедельник, 11 ноября, брянский планетарий приглашает горожан на Покровскую гору для того, чтобы увидеть в телескоп уникальное астрономическое явление.
Наш Брянск.Ru вчера в 03:47
Гаджеты

В полупроводниковой продукции, изготовленной Samsung Electronics на заказ, обнаружены дефекты

Представитель Samsung Electronics заверил, что ситуация исправлена, а ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
iXBT.com 07:07
Общество

Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
Москва 24 08 ноября в 09:12
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова

В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.
OAnews 01:02
Фигурное катание

Загитова рассказала о любимом японском блюде

В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
Нева Спорт 07:21
Общество

Галкин жестко высмеял Путина и Собчак

Век 08 ноября в 08:43
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Происшествия

Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Происшествия

В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме

В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
РИА Новости 08:39
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Интерфакс 05:12
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Футбол

Баста подарил футбольному клубу «СКА Ростов» новый автобус

Новоиспеченный владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, вручил клубу ключи от нового автобуса.
Donday.ru 07:30
Авто

Россияне за три квартала потратили на премиальные авто 500 млрд рублей

В отчетный период на российском рынке было продано премиальных машин на сумму 483 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 08:42
Происшествия

В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали

В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Lenta.ru 09:08
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК 03:34
Общество

Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

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Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов

Екатеринбург-ТВ 06:13
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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