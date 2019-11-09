Футбол
Советский спортДоменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева
Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон Так что Спартак может играть без Бакаева, цитирует Тедеско Sport24.ru. Напомним, что в текущем сезоне Бакаев провел 14 матчей за Спартак в российской премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
Общество
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Политика
Польша передала Мазура украинскому консульству
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
Общество
Жители Брянска смогут увидеть уникальное астрономическое явление
В понедельник, 11 ноября, брянский планетарий приглашает горожан на Покровскую гору для того, чтобы увидеть в телескоп уникальное астрономическое явление.
Гаджеты
В полупроводниковой продукции, изготовленной Samsung Electronics на заказ, обнаружены дефекты
Представитель Samsung Electronics заверил, что ситуация исправлена, а ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова
В беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой знаменитость рассказала, как выгнала из дома мужа Дмитрия Иванова.
Фигурное катание
Загитова рассказала о любимом японском блюде
В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
Общество
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
Происшествия
В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме
В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Футбол
Баста подарил футбольному клубу «СКА Ростов» новый автобус
Новоиспеченный владелец «СКА Ростов-на-Дону» Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, вручил клубу ключи от нового автобуса.
Авто
Россияне за три квартала потратили на премиальные авто 500 млрд рублей
В отчетный период на российском рынке было продано премиальных машин на сумму 483 млрд рублей.
Происшествия
В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали
В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Общество
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
Происшествия