Футбол

Советский спортСоветский спортДоменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева

Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон Так что Спартак может играть без Бакаева, цитирует Тедеско Sport24.ru. Напомним, что в текущем сезоне Бакаев провел 14 матчей за Спартак в российской премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско: Бакаеву иногда не хватает терпения – он торопится с принятием решения

Чемпионат01:00

Тедеско: «Бакаев — важный игрок, но „Спартак“ может играть без него»

Sport24.ru01:00

Пара самых дорогих и один вице-чемпион Европы – кого вытеснил неожиданный фаворит Тедеско

Sportbox.RU03:45

Бенефис Бакаева. Рабинер — о победе «Спартака» над «Крыльями»

Спорт-Экспресс03:35

Доменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева

Советский спорт02:13

Тедеско считает, что «Спартак» способен играть и без Бакаева

RT на русском02:38

Тедеско: «Даже если Бакаев ошибается, это не страшно, он важный игрок „Спартака“»

ProstoProSport01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:52, Вашингтон
Общество

Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Шоу-бизнес

Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк

Разин заявил, что самые страшные прогнозы не сбываются. Он также отметил, что актрисе становится лучше.
Газета.Ru вчера в 19:25
Общество

В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
RT на русском 08 ноября в 02:22
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Общество

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Общество

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Гаджеты

В Instagram случайно показали новый Mac Pro

В Instagram появилось фото нового Mac Pro, который еще не поступил в продажу. В своих историях гаджет засветил Кельвин Харрис.
The GEEK 04:07
Экономика

Съемное жилье в России продолжает дорожать

Съемное жилье в России продолжает дорожать.
Эхо Москвы 03:30
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия

Во время поисков жертвы историка СПбГУ водолазы нашли скелет

Реальное время 00:18
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Единоборства

В Москве пройдет UFC Fight Night 163

В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт 08 ноября в 23:30
Хоккей

Роман Ротенберг: «К успехам футбольной сборной мы не ревнуем»

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, находясь в Хельсинки на Кубке Карьяла, организовал импровизированный круглый стол для журналистов, которые задали вопросы о национальной команде, перспективах развития хоккея и изменениях в работе хоккейных тренеров в ближайшем будущем.
Матч ТВ 01:01
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл посадили позади принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл оказались во втором ряду позади принца Уильяма и Кейт Миддлтон на ежегодном концерте в День памяти, когда в Британии вспоминают всех павших в военных конфликтах разных лет, в том числе и Первой Мировой войне.
Газета Metro 04:43
Футбол

Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.
Metaratings 04:38
Спорт

«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
Фигурное катание

Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги

Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
Нева Спорт 04:35
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Финансы

Опасная неделя: почему рост курса доллара – плохие новости

Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
Свободная Пресса 04:22
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве школьницы

RuNews24.ru вчера в 08:41
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Происшествия

Разыскиваемый за убийство в Австралии россиянин найден мертвым

Lenta.ru 02:15
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Общество

Власти назвали сроки запуска системы поощрения аккуратных водителей

Система поощрения аккуратных водителей может быть запущена в следующем году, рассказал вице-премьер Максим Акимов.
Газета.Ru 03:48
Армия и оружие

Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик

Красная весна вчера в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зелимхан Джабраилович Бакаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное