Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.

Спорт день за днем

Армия и оружие В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье.

Армия и оружие Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца Концепция нового российского авианосца предусматривает создание корабля водоизмещением до 70 тысяч тонн, стоимость его разработки и строительства оценивается в 300-400 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Экономика Louis Vuitton нашел свой особняк Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.

Единоборства Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Политика На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 29 ноября.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».