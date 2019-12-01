Футбол
Вести.RuДоменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.
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Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу. Считаю, он должен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»
Спорт-Экспрессвчера в 13:29
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