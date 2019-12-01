Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.

Спорт день за днем

Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Политика Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.

Происшествия ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Экономика Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.

Общество Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Крыму закрыли отель Софии Ротару Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.

Технологии Опубликовано первое фото работающей PlayStation 5 Напомним, релиз игровой системы PlayStation 5 намечен на конец 2020 года, цена официально не названа, но, по информации одного из "сливов", ожидается, что она составит 499 долларов.

Экономика Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.

Здоровье Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.

Общество Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.

Общество Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".

Здоровье Роспотребнадзор подхватил гепатит С В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.