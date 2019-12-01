Футбол

Вести.RuВести.RuДоменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.
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