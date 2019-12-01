Футболисты «Спартака» заслужили поражение от «Зенита» в матче чемпионата России в воскресенье. Об этом на послематчевой пресс-конференции 1 декабря заявил главный тренер московской команды Доменико Тедеско. "Спартак" проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1.

Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

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