Футбол

ИзвестияИзвестияТедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Футболисты «Спартака» заслужили поражение от «Зенита» в матче чемпионата России в воскресенье. Об этом на послематчевой пресс-конференции 1 декабря заявил главный тренер московской команды Доменико Тедеско. "Спартак" проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1.
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