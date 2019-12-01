РПЛ

Вести.RuВести.RuДоменико Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско поддержал Кутепова. На пресс-конференции спросили, соответствует ли он уровню «Спартака»

Sport24.ru13:40

Умяров становится важным игроком «Спартака» при Тедеско. У него очень крутые ментальность, пас и видение поля

Матч ТВ06:06

«Кутепов – отличный человек, он не единственный, кто проигрывает единоборства Дзюбе». Тедеско защитил игрока «Спартака» от критики

Спорт день за днем13:39

Тедеско: «Зенит» заслуживает попадания в число 16 лучших команд Европы

Чемпионат13:29

Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу. Считаю, он должен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс13:29

Тедеско собрал игроков «Спартака» в центре поля после поражения от «Зенита»

Sports.ru14:19

Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу, он был лучше нас»

Sportbox.RU14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Музыка

Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта

Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
iReactor вчера в 10:51
Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com вчера в 15:02
Спорт

Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
РИА Новости 15:20
Политика

Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте

Комитет палаты представителей США по судебным вопросам предписал президенту Дональду Трампу до 6 декабря дать ответ на предложение дать показания в рамках расследования по импичменту, говорится на сайте комитета.
РИА Новости 29 ноября в 16:29
Общество

В Рыбинске прошел митинг против строительства ЦБК

Собравшиеся на Комсомольской площади выразили протест против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище.
Ярновости 12:42
Автоспорт

Феттель: у меня была пара ошибок, которые я не должен был допускать

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги сезона-2019, отметив, что допустил несколько ненужных ошибок.
Чемпионат 16:59
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Футбол

«Рома» обыграла «Верону» и вышла на четвертое место в серии А

«Верона» на своем поле уступила «Роме» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 16:45
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Газета.Ru 09:29
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 06:50
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Авто

Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Футбол

Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры

В матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на своём поле уступил «Барселоне».
RT на русском 16:51
Наука

Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты

Росбалт вчера в 09:20
Футбол

Дзюба выложил пост после победы «Зенита» над «Спартаком»

Газета.Ru 15:55
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Здоровье

Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Вечерняя Москва 00:20
Футбол

Хусаинов: гол «Зенита» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат 11:59
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости 11:03
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Шоу-бизнес

Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну

Ридус 14:03
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Авто

Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

Pravda.Ru 11:22
Игры

Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»

Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.
CyberSport.ru 11:05
Происшествия

Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
РИА Новости 08:19
Политика

Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
News.ru 16:21
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости 16:59
Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

Взгляд.ру 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное