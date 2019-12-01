Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.

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Политика Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте Комитет палаты представителей США по судебным вопросам предписал президенту Дональду Трампу до 6 декабря дать ответ на предложение дать показания в рамках расследования по импичменту, говорится на сайте комитета.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Экономика Правительство готовит отмену пенсий в России Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Здоровье Названы четыре главных врага здоровых сосудов Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.

Происшествия Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура» Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.