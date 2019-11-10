Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Романа Зобнина в матче 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0). — Роман действительно прекрасно сыграл, думаю, что он прогрессирует на этой позиции, — цитируют Тедеско «РИА Новости».

Доменико Тедеско: «Зобнин прекрасно сыграл с „Крыльями“»

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