Футбол
Газета.RuДоменико Тедеско может возглавить «Спартак»
Возможный новый наставник "Спартака" на профессиональном уровне тренировал еще один немецкий клуб - "Эрцгебирге". Тедеско стал главным тренером в тот момент, когда команда шла на последнем месте в турнирной таблице второго по силе чемпионата Германии.
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СМИ: «Спартак» объявит о назначении Тедеско после паузы на матчи сборных
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
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