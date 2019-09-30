Футбол
Газета.RuДоменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.Спорт-Экспрессвчера в 06:24
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В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
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Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
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Украина подписала совместное соглашение с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы «Балтик Плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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