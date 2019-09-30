Футбол

Газета.RuГазета.RuДоменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.
Спорт-Экспрессвчера в 06:24

Подробнее о событии

Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года

Вести.Ru13:00

Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

Газета.Ru11:57

Представитель Тедеско назвал слухами информацию о «Спартаке»

Sportbox.RU07:36

Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта

Спорт-Экспресс11:45

Представитель Тедеско назвал слухами информацию о «Спартаке»

Матч ТВ07:36

Агент отказался комментировать слухи о Тедеско в «Спартаке»

Sport.ru07:59

«СЭ»: Руководство «Спартака» одобрило Тедеско. Контракт на 2,5 года, зарплата – 1,5 млн евро

Sports.ru12:11
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Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Общество

Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении

Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
Авто

Great Wall представила Haval H9 для тяжелого бездорожья

Китайский производитель Great Wall показал новую версию своего флагманского внедорожника Haval H9, который дебютировал после рестайлинга в августе текущего года.
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
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Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

News.ru 02:29
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
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Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия

Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
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Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Политика

Украина создала в ПАСЕ группу для противодействия России

Украина подписала совместное соглашение с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о создании постоянной группы «Балтик Плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)

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Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром

На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.
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ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Уникальный комплекс мониторинга лесов показал себя в Хабаровском крае

Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок.
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Спорт

WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Том Круз прогулялся по киевскому метро

Мир новостей 11:17
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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В смартфонах Samsung может появиться спектрометр

Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
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Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Происшествия

Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже

Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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