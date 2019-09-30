Футбол

Газета.RuГазета.RuДоменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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с чего всё началось

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

Кандидатура, которую предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.
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