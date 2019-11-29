Футбол

Российская газетаРоссийская газетаТедеско ответил на слова Дзюбы о войне

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско: «Зенит» и «Краснодар»? Рад, что клубы из России выигрывают в еврокубках

Чемпионат07:55

Доменико Тедеско: «У нас есть мысли, как играть против Дзюбы»

Спорт-Экспресс07:30

Семак перед дерби двух столиц говорил об игре «Спартака», Тедеско — о горячем настрое Дзюбы, VAR и депортации из страны

Матч ТВ07:47

Тедеско прокомментировал слова Дзюбы о войне между «Спартаком» и «Зенитом»

Sport.ru07:30

Дзюба может превзойти достижение Титова и Халка в матче со «Спартаком»

Sportbox.RU06:53

Тедеско ответил на слова Дзюбы про войну в игре «Зенита» и «Спартака»

РБК08:02

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

РИА Новости06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
Политика

Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Inkazan 01:47
Происшествия

Укушенную обезьяной жительницу Питера могут посадить за лечение

Жительница Санкт-Петербурга купила в аптеке Таиланда медикамент, оказавшийся запрещенным, за что может оказаться в тюрьме.
Pravda.Ru 11:54
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Происшествия

Нападение с ножом на Лондонском мосту оказалось терактом

Lenta.ru 11:39
Политика

Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе

Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Известия 10:21
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 09:52
Единоборства

Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс

Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Bookmaker-ratings.ru 09:19
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Культуромания 27 ноября в 02:28
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews 10:09
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва 09:26
Политика

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Армия и оружие

Армия США осталась без авианосцев в Атлантике

В результате чего США временно остается без возможности проведения авиаударов вдали от своих берегов.
ИнфоСМИ 04:03
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Футбол

Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 11:26
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская насторожились из-за угроз сыну

Ранее СМИ сообщили о поступивших в адрес сына Плющенко и Рудковской угрозах.
ФАН 11:53
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.
N+1 вчера в 10:02
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 11:00
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Коммерсантъ 07:52
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Общество

В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»

Российская газета 09:52
Шоу-бизнес

Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку

Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом.
Пятый канал 08:32
Армия и оружие

В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ

В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Lenta.ru 06:19
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Футбол

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Евро-футбол.ру 04:34
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное