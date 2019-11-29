Футбол
Российская газетаТедеско ответил на слова Дзюбы о войне
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".
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Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Происшествия
Укушенную обезьяной жительницу Питера могут посадить за лечение
Жительница Санкт-Петербурга купила в аптеке Таиланда медикамент, оказавшийся запрещенным, за что может оказаться в тюрьме.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Политика
Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе
Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Единоборства
Бокс. Михаил Кокляев и Александр Емельяненко оспорят чемпионский пояс
Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
Политика
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Армия и оружие
Армия США осталась без авианосцев в Атлантике
В результате чего США временно остается без возможности проведения авиаударов вдали от своих берегов.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Футбол
Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская насторожились из-за угроз сыну
Ранее СМИ сообщили о поступивших в адрес сына Плющенко и Рудковской угрозах.
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов
Ученые нашли еще одну болезнь, под действием которой теломеры становятся короче — это хорея Хантингтона.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией
На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Общество
В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»
Шоу-бизнес
Сестренка дочери Юлии Началовой вышла на свою первую прогулку
Сестренка дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной вышла на свою первую прогулку с братом.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.