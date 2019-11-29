Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о том, что в предстоящем матче между этими командами будет "война".

Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне

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