Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.

Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну

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