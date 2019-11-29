Футбол
Петербургский дневникДоменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
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Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Единоборства
Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально
Политика
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Футбол
«Ливерпуль»: Фабиньо не сыграет до нового года
По результатам обследования стало известно, что Фабиньо не появится на поле до нового года.
Политика
Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма при миграции
Президент России Владимир Путин в Нальчике на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что сейчас для всех российских регионов актуальны темы миграции и в целом миграционной политики.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Экономика
Россия оказалась третьим по величине инвестором в экономику Украины
Крупнейшим инвестором в экономику Украины в нынешнем году, по состоянию на 1 октября, является Кипр, вложивший в страну 761 млн долларов.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple из-за Крыма
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от техники Apple после того, как компания признала Крым российским.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Спорт
Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Рак поджелудочной железы является агрессивным типом рака, но врачи как правило не обнаруживают болезнь до тех пор, пока она хорошо не разовьется.
Общество
«Дочка» РЖД решила «проблему торчащих ног» для пассажиров плацкарта
Федеральная пассажирская компания — "дочка" РЖД – показала три варианта новейших плацкартных вагонов, которые будут максимально комфортными, способствующими приватности, а к тому же решат "проблему торчащих ног".
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Политика
Президент Чехии назвал власовцев предателями родины
Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Политика
EUObserver (Бельгия): Евросоюз опасается нового газового кризиса на фоне происходящих судебных споров (EUobserver.com)
«Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — заявил на прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер и призвал договориться обо всем вне залов суда.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.