Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провёл предматчевую пресс-конференцию перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Ростова".

Доменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

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