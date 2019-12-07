РПЛ

Sport.ruSport.ruДоменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

Спартак — Ростов
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провёл предматчевую пресс-конференцию перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
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