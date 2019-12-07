РПЛ
Sport.ruДоменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провёл предматчевую пресс-конференцию перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
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Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Музыка
Митя Фомин рассказал причину ухода из Hi-Fi
В своем интервью изданию «Аргументы и факты» певец Митя Фомин, который долго время был одним из солистов группы Hi-Fi, рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть коллектив.
Происшествия
Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя
Головинский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Сергея Медведева, который на машине въехал в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве.
Общество
В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль
В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии
По словам турецкого президента, Анкара не станет выводить войска до тех пор, пока народ Сирии не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить».
Спорт
Большунов одержал победу в скиатлоне на Кубке мира в Норвегии
Общество
Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.
Спорт
Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
Политика
«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Во второй половине дня запланирована встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Биатлон
Сливко: я не сдамся, не дождётесь
Российская биатлонистка Виктория Сливко в своём «инстаграме» опубликовала видео, посвящённое её критикам.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Украины Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Mash: Замкомандира президентского полка нашли мертвым в Москве
Заместителя командира президентского полка Романа Лотвина нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Здоровье
В Коми с 1 января меняется схема оплаты больничных листов
Республика Коми с 1 января 2020 года наряду с другими девятью регионами России переходит на прямую оплату больничных листов из Фонда социального страхования.
Происшествия
Виновника ДТП в Нижнем Новгороде уже лишали прав за пьяную езду
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
По словам Ермака, новое руководство Украины доказало, что соблюдает все обязательства, установленные Минскими соглашениями, и ожидает того же от противоположенной стороны.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Энергетика
В Белоруссии в 25-й раз за год подорожал бензин
Розничные цены на автомобильное топливо выросли в Белоруссии в 25-й раз с начала года в связи с возросшими затратами на приобретение нефти.
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени
Один человек погиб и трое пострадали от хлопка газа в жилом доме в Тюмени.
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ
Наука