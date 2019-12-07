РПЛ
Sport.ruДоменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провёл предматчевую пресс-конференцию перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
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Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил пешеходов
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Политика
Предложение по газу: Витренко ответил Медведеву
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова российского премьера Дмитрия Медведева, который призвал Киев отказаться от высоких тарифов на транзит и прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора, чтобы договориться о новом контракте.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Хоккей
Курт Фрэйзер: «„Адмирал“ — принципиальный соперник для нас»
Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрэйзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (4:5 Б).
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Экономика
Военные построят в Севастополе мегасклад
Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
Гаджеты
Intel решила возобновить выпуск старого неактуального процессора
В 2015 году Intel остановила производство двухъядерного процессора Pentium G3420.
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Единоборства
Александр Поветкин проведет бой против Хантера
Сегодня вечером пройдет боксерский поединок между курским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Футбол
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюрьмы
Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов, который начинал работать в этом бизнесе еще в советское время, объяснил АБН, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мог спасти своего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина от тюрьмы.
Происшествия
В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»
Работы по прокладке труб газопровода «Северный поток-2» близки к завершению, а ввод магистрали в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Германию.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Здоровье
Медики ФСИН хотят превратить Шестуна в «овощ»
Согласно заключению медиков ФСИН от 5 декабря, состояние Шестуна оценивается как тяжелое, на тот момент он находился на 178 сутках отказа от приема пищи.
Футбол
Агуэро не поможет «Манчестер Сити» в матче против «Манчестер Юнайтед»
Гвардиола отметил, что лучший бомбардир команды нынешнего сезона Серхио Агуэро пропустит игру против "Манчестер Юнайтед", тогда как защитник Александр Зинченко вернулся в строй и готов выйти на поле.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Авто
Российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.