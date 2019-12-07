РПЛ

Sport.ruSport.ruДоменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

Спартак — Ростов
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско провёл предматчевую пресс-конференцию перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доменико Тедеско: «Жду от „Ростова“ много прессинга»

Спорт-Экспресс06:38

Тедеско: времени на русскую баню пока нет

Чемпионат06:31

Тедеско: «Жиго в матче с „Ростовом“ могут заменить Гапонов или Крал»

Sport24.ru06:28

Доменико Тедеско поделился ожиданиями от игры с «Ростовом»

Sport.ru07:00

Тедеско назвал тех, кто может заменить Жиго в игре с «Ростовом»

Газета.Ru07:22

Доменико Тедеско: «Ростов» будет прессинговать нас все 90 минут

Советский спорт07:00

Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча

РИА Новости06:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ

Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Lenta.ru 07:06
Политика

Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом

Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Газета.Ru 07:45
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин дважды ошибся в финале Гран-при

Россиянин Александр Самарин допустил несколько помарок в своей произвольной программе на финале Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru 07:43
Спорт

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 08:25
Политика

Путин рассказал о преимуществах интеграции с Белоруссией

News.ru 07:50
Общество

Безработным в возрасте от 50 лет дадут стипендии

Безработным гражданам в возрасте от 50 лет станут платить стипендии. Об этом говорится в проекте распоряжения Правительства России.
Пятый канал 03:22
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Футбол

Президент «Оренбурга»: Федотов покинул пост тренера клуба

Владимир Федотов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург", сообщил президент клуба Владимир Кияев.
РИА Новости 08:01
Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Игры

У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)

В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
Cyber.sports.ru 02:28
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Интерфакс 02:54
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия вчера в 23:56
Авто

Названы 5 ситуаций, когда нужно включать аварийку

Включенная «аварийка» является знаком опасности для иных водителей.
SpeedMe 01:28
Общество

Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
ИноСМИ 02:02
Армия и оружие

Украинские Су-27 сопроводили крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинский комплекс «Нептун» наземного базирования оснащается противокорабельными ракетами, которые, как утверждается, способны поражать и топить корабли вплоть до крейсерского класса.
Военное обозрение 01:07
Авто

Новая Skoda Octavia и Tesla Model X получили высший балл за краш-тест

Car.ru 05 декабря в 08:45
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России

Московский "Спартак" обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 08:22
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Спорт

Россия сыграет со Швецией на чемпионате мира по гандболу

Нева Спорт 05 декабря в 23:07
Технологии

В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR

Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
3DNews 07:38
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
RT на русском 07:08
Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Актуальные Новости 02:54
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Музыка

Rewind 2019 набрал миллионы дизлайков на YouTube

News.ru вчера в 03:07
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
РБК 04:28
Общество

Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы

Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 07:01
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости 05 декабря в 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное