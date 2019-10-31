Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника.

Доменико Тедеско: счастлив, что смогли пройти дальше в Кубке России

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