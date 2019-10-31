Футбол
Вести.RuДоменико Тедеско: счастлив, что смогли пройти дальше в Кубке России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Доменико Тедеско: «„Ростов“ припарковал автобус с первой минуты. Это немного удивило»
Спорт-Экспрессвчера в 15:25
Тедеско: «Удивило, что „Ростов“ в первом тайме припарковал автобус, это было сюрпризом»
Sport24.ruвчера в 14:52
Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады
Советский спортвчера в 17:04
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
Известия вчера в 08:54
Гаджеты
Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать
iXBT.com 30 октября в 12:03
Происшествия
Установлена личность одного из убийц экс-мэра Киселевска
Как стало известно РЕН ТВ, установлена личность одного из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
РЕН ТВ 01:23
Транспорт
Медведев одобрил строительство трассы Москва – Казань
Правда ПФО 04:13
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Политика
Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости 07:28
Армия и оружие
Военные России и Турции начали совместное патрулирование в Сирии
Телеканал 360° 08:01
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Политика
В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
RT на русском вчера в 17:01
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Происшествия
В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м
В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.
РБК 08:18
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Культура
Дальнобойщик из Нижнекамска снял в Чикаго видеоролик про очпочмак
ProGorodChelny.ru 08:13
Общество
«Ценный свидетель» по делу МН17 заявил об обещанном ему «домике в Голландии»
Свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах рассказал о допросах европейских следователей.
Lenta.ru 07:37
Футбол
Орлов объяснил представителям Шомуродова слова про узбека и футбольный интеллект
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что ему пришлось объяснить своё высказывание об узбекском нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.
Чемпионат 08:00
Общество
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за дорожные нарушения
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за дорожные нарушения уже в будущем году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
Авторадио 07:31
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество
Перевозка истребителя Су-34 по воронежской трассе удивила американцев
Американское издание The Aviationalist опубликовало фотографии российского истребителя Су-34, который транспортировали из Бутурлиновки в Воронеж.
TV Губерния 07:44