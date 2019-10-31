Футбол

Вести.RuВести.RuДоменико Тедеско: счастлив, что смогли пройти дальше в Кубке России

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника.
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