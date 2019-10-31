Футбол
Вести.RuДоменико Тедеско: счастлив, что смогли пройти дальше в Кубке России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/8 финала Кубка России против "Ростова" рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть соперника.
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Доменико Тедеско: «„Ростов“ припарковал автобус с первой минуты. Это немного удивило»
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