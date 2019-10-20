РПЛ
Вести.RuДоменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах
Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях. Германский специалист также заявил, что лимит на легионеров не создаст проблем в его работе. Накануне "Спартак" провел первый матч под руководством Тедеско.
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Культура
Челябинские хулиганы украли у петербургского миллионера сумку с трусами
Продюсеры программы разрешили Мариновичу взять с собой только одну личную вещь, и он выбрал борсетку с нижним бельём.
News.ru 03:50
Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии полицейские задержали более 10 человек
В ходе протестных акций в Каталонии 17 октября сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство EFE.
REGNUM 18 октября в 02:21
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ 18 октября в 10:59
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей.
Lenta.ru 02:00
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Происшествия
Двоих рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта в Екатеринбурге
Двоих коммунальных работников обнаружили мертвыми после обрушения грунта в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе управляющей компании (УК) «Академический».
Вечерняя Москва 04:13
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия
В Орле в больницу доставили сильно истощенную девочку
«Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития», — говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 18 октября в 23:37
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество
Митинг с требованием освободить осужденную в России израильтянку пройдет в Тель-Авиве
Собраться планируют напротив российского посольства. Требование и лозунг всего один: вернуть Нааму Иссахар домой.
Эхо Москвы вчера в 02:00
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить использование пластиковых пакетов
В Минприроде отметили, что одобряют постепенный переход к сокращению производства и продажи пластиковых пакетов, так как это благоприятно отразится на экологии.
Восток-Медиа 18 октября в 06:25
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru 18 октября в 16:55
Происшествия
Макгрегора обвинили в изнасиловании
Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
БИЗНЕС Online вчера в 02:08
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru 18 октября в 22:45