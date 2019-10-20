РПЛ

Вести.RuВести.RuДоменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях. Германский специалист также заявил, что лимит на легионеров не создаст проблем в его работе. Накануне "Спартак" провел первый матч под руководством Тедеско.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско — о лимите: это что-то новое, ведь я не до конца свободен

Чемпионат03:00

Доменико Тедеско: для меня лимит на легионеров - это что-то новое

РИА Новости03:00

Тедеско: «У „Спартака“ много отличных игроков. Зимой будет мало изменений»

Sport.ru03:58

«Теперь все зависит от нас». Тедеско — о проблемах и будущем «Спартака»

РБК03:16

Тренер «Спартака» Тедеско высказался о лимите на легионеров в РПЛ

RT на русском03:18

Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

Вести.Ru03:31

Тедеско рассказал, как относится к лимиту на легионеров

Нева Спорт04:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Культура

Челябинские хулиганы украли у петербургского миллионера сумку с трусами

Продюсеры программы разрешили Мариновичу взять с собой только одну личную вещь, и он выбрал борсетку с нижним бельём.
News.ru 03:50
Футбол

Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»

Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Футбол

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс 03:34
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Единоборства

Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой

В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия

В ходе протестов в Каталонии полицейские задержали более 10 человек

В ходе протестных акций в Каталонии 17 октября сотрудники полиции задержали по меньшей мере 11 человек, сообщает агентство EFE.
REGNUM 18 октября в 02:21
Происшествия

СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Здоровье

Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ 18 октября в 10:59
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Общество

Названа опасность кормления бродячих собак

Кинологи рассказали об опасности подкармливания бродячих собак для людей.
Lenta.ru 02:00
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Происшествия

В Красноярском крае прорвало две дамбы

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Происшествия

Двоих рабочих нашли мертвыми после обрушения грунта в Екатеринбурге

Двоих коммунальных работников обнаружили мертвыми после обрушения грунта в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе управляющей компании (УК) «Академический».
Вечерняя Москва 04:13
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие

Турецкий военный погиб в Сирии после объявления перемирия

Газета.Ru 02:17
Происшествия

В Орле в больницу доставили сильно истощенную девочку

«Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития», — говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 18 октября в 23:37
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Спорт

Уэльс обыграл Францию и вышел в полуфинал Кубка мира по регби

Sport24.ru 05:12
Общество

Митинг с требованием освободить осужденную в России израильтянку пройдет в Тель-Авиве

Собраться планируют напротив российского посольства. Требование и лозунг всего один: вернуть Нааму Иссахар домой.
Эхо Москвы вчера в 02:00
Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru вчера в 16:19
Технологии

Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото

3DNews вчера в 15:08
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить использование пластиковых пакетов

В Минприроде отметили, что одобряют постепенный переход к сокращению производства и продажи пластиковых пакетов, так как это благоприятно отразится на экологии.
Восток-Медиа 18 октября в 06:25
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru 18 октября в 16:55
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
Происшествия

В КБР полицейский убил своего коллегу в драке

В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменится порядок поверки счетчиков — теперь бумажные документы уйдут в прошлое, а юридическое значение будет иметь только запись в специальной электронной базе Росстандарта.
БИЗНЕС Online вчера в 02:08
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru 18 октября в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное