Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях. Германский специалист также заявил, что лимит на легионеров не создаст проблем в его работе. Накануне "Спартак" провел первый матч под руководством Тедеско.

Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

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