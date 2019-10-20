Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" после вчерашнего матче с "Рубином", который закончился вничью 0:0, заявил, что ему есть из кого выбирать состав для игры. По словам немецкого специалиста, в команде много хороших футболистов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско считает, что футболистам «Спартака» необходимо вернуть уверенность в себе

ТАСС Спорт03:17

Тедеско — о трансферах: кардинальные изменения в «Спартаке» мне не нужны

Чемпионат03:26

Тедеско заявил, что ему не нужны кардинальные изменения в «Спартаке»

Спорт-Экспресс03:32

Тедеско заявил, что «Спартаку» не нужны серьёзные усиления в трансферное окно

RT на русском03:29

Тедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»

Московский Комсомолец03:06

Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах

Вести.Ru03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Пугачева написала, на кого похож сын Собчак

URA.Ru вчера в 05:33
Авто

Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia

Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».
Tvoe-avto.com 17 октября в 08:10
Происшествия

СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском

Следственный комитет (СК) России назвал основную версию прорыва дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Известия 03:30
Футбол

Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru вчера в 11:46
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Здоровье

Продолжительность жизни увеличивают кофе, молоко и апельсиновый сок

По словам экспертов, регулярное употребление молока в умеренном количестве поможет продлить жизнь и снизить риск развития сердечных заболеваний на 15-20%.
МедиаПоток 17 октября в 05:27
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Футбол

Гвардиола рассказал, почему не будет смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Матч ТВ 02:51
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС 17 октября в 20:35
Футбол

Дзюба заявил, что не забудет матч с «Ростовом»

RT на русском 03:52
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Политика

Политолог прокомментировал слова Трампа об отношении к россиянам

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа, который признался в симпатии к россиянам.
RT на русском 02:54
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

REGNUM вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей

Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Актуальные Новости вчера в 02:36
Кино

Джаред Лето пытался помешать съемкам «Джокера»

Kinonews.ru вчера в 17:26
Культура

Видеорассказ PlayStation о посещении Москвы Хидео Кодзимой

3DNews 03:44
Политика

Президент Вучич по-русски поблагодарил Владимира Путина за поддержку

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку его страны.
ТАСС вчера в 15:44
Армия и оружие

В Анкаре заявили, что в Сирии погиб турецкий военный

ТАСС 02:02
Культура

Валдис Пельш рассказал, как жестоко разыграл Александра Абдулова

Bimru.ru вчера в 12:06
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Экономика

Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится

В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости 17 октября в 17:22
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Происшествия

Появилось новое видео Михаила Хачатуряна и его дочерей

Радио Sputnik 18 октября в 06:57
Происшествия

В Красноярском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающего предприятия, сообщили в региональном МЧС.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу

29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.
StarHit.ru вчера в 23:00
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в Каталонии в день всеобщей забастовки, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18 октября в 17:52
Здоровье

Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах

По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru вчера в 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное