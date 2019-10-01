Футбол
Газета.RuНовый тренер «Спартака» Тедеско высказался о стиле игры
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о стиле игры, который он планирует прививать столичному клубу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной назначению на пост наставника красно-белых.
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомости14 октября в 11:09
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«Разве «Спартак» — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско
Спорт-Экспрессвчера в 13:50
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