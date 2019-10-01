Футбол

Газета.RuГазета.RuНовый тренер «Спартака» Тедеско высказался о стиле игры

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о стиле игры, который он планирует прививать столичному клубу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной назначению на пост наставника красно-белых.
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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
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Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
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