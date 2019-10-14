с чего всё началось

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.

Политика Габбард обвинила власти США в использовании «Аль-Каиды» в борьбе с Асадом Американский конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США от Демократической партии, заявила, что Вашингтон использует в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада группировку «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России).

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия Вычислить серийного томского насильника помог его сын Подозреваемого в серии изнасилований в томском Стрежевом нашли благодаря ДНК его сына, которому на момент совершения первого преступления было всего семь лет, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович.

Армия и оружие Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж провинции Алеппо на севере страны в понедельник, 14 октября.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Здоровье Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.

Шоу-бизнес Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини поддержала предложение своего украинского коллеги Вадима Пристайко в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны, сообщила «Газета.ru».

Культура Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.

Политика Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Гаджеты Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Политика Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Здоровье Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Общество Дженнифер Энистон завела Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас показал, как развлекает детей под «Песню про зайцев» на видео На кадрах видно, что отец и дети развлекаются в детской комнате в своем доме в Майами под русскую композицию «Песня про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука».

Происшествия В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кино Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4» Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену».