Футбол
РИА НовостиТедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомости14 октября в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
«Разве «Спартак» — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско
Спорт-Экспрессвчера в 13:50
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Политика
Габбард обвинила власти США в использовании «Аль-Каиды» в борьбе с Асадом
Американский конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США от Демократической партии, заявила, что Вашингтон использует в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада группировку «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России).
Аргументы и Факты 00:32
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Вычислить серийного томского насильника помог его сын
Подозреваемого в серии изнасилований в томском Стрежевом нашли благодаря ДНК его сына, которому на момент совершения первого преступления было всего семь лет, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович.
Sibnet Новости 00:28
Армия и оружие
Правительственная армия Сирии вошла в Манбидж
Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж провинции Алеппо на севере страны в понедельник, 14 октября.
Комсомольская правда 14 октября в 13:43
Культура
В Лондоне вручили Букеровскую премию
Ридус вчера в 01:34
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Игромания.ру вчера в 16:45
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
Народные новости вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru вчера в 01:50
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Футбол
Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду
Спорт-Экспресс вчера в 04:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини поддержала предложение своего украинского коллеги Вадима Пристайко в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны, сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 14 октября в 14:18
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости вчера в 12:24
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices вчера в 11:25
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Здоровье
Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».
Газета Кемерова вчера в 23:18
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал, как развлекает детей под «Песню про зайцев» на видео
На кадрах видно, что отец и дети развлекаются в детской комнате в своем доме в Майами под русскую композицию «Песня про зайцев» из кинофильма «Бриллиантовая рука».
Регион online вчера в 12:40
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия
В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Газета.Ru вчера в 17:23
Кино
Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»
Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену».
Телеканал 360° вчера в 19:44
Футбол
Какой финансовый «колхоз» предлагал Федун
Идея создания единого финансового фонда получила широкое обсуждение. Не так давно похожие мысли озвучивал в «СЭ» и владелец «Спартака».
Спорт-Экспресс вчера в 13:08