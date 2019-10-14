с чего всё началось

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября. Тогда столичный клуб проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России со счётом 1:2.

Общество Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии В городе Абакан Республики Хакасия, мэром которого был погибший в ДТП в Красноярском крае Николай Булакин, объявлен траур.

Происшествия Таксист выбросил мать с двухлетним ребенком из машины в Новосибирске 14 октября в Новосибирске водитель такси силой вытащил из машины женщину с ребенком и уехал.

Политика Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.

Политика США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.

Общество Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники В Роструде отметили, что привлекать сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Происшествия Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.

Армия и оружие Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Футбол Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020 Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

Происшествия В Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку В Саратове прошли похороны 9-летней девочки, которая была убита по пути в школу, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Культура Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.

Политика В столице Украины прошли шествия националистов В ходе проведения акции полиция в Киеве сообщала, что массовые мероприятия в украинской столице проходили без нарушений.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Наука Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.

Происшествия СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Кино Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.

Экономика Почему обрушились акции Яндекса Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.

Шоу-бизнес Дочери Успенской предстоит еще одна операция В сентябре прошлого года единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и получила страшные травмы лица.

Общество Названы топ-100 проектов конкурса президентских грантов Члены координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества назвали топ-100 проектов, передает корреспондент РАПСИ с места событий.