Футбол
Говорит МоскваДоменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября. Тогда столичный клуб проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России со счётом 1:2.
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомостивчера в 11:09
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Ошибки переводчика Тедеско. Что на самом деле говорил новый главный тренер «Спартака»
Спорт-Экспрессвчера в 15:20
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Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском вчера в 15:07
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
В городе Абакан Республики Хакасия, мэром которого был погибший в ДТП в Красноярском крае Николай Булакин, объявлен траур.
Газета.Ru 00:11
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Таксист выбросил мать с двухлетним ребенком из машины в Новосибирске
14 октября в Новосибирске водитель такси силой вытащил из машины женщину с ребенком и уехал.
Om1.ru вчера в 21:00
Политика
Правящая в Польше партия Качиньского утратила большинство в Сенате
Правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) не смогла удержать большинство в Сенате (верхней палате парламента) по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов.
ТАСС вчера в 15:48
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК вчера в 18:48
Общество
Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники
В Роструде отметили, что привлекать сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия.
Телеканал 360° 13 октября в 21:11
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия вчера в 10:26
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета вчера в 01:42
Армия и оружие
Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Газета.Ru вчера в 20:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020
Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия
В Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку
В Саратове прошли похороны 9-летней девочки, которая была убита по пути в школу, передает ТАСС.
Газета.Ru 13 октября в 09:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Ридус 13 октября в 13:53
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
Газета.Ru вчера в 15:11
Культура
Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки
О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.
Амурская правда 13 октября в 23:05
Политика
В столице Украины прошли шествия националистов
В ходе проведения акции полиция в Киеве сообщала, что массовые мероприятия в украинской столице проходили без нарушений.
RT на русском вчера в 16:38
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия 13 октября в 20:53
Наука
Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы
Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.
Rusargument 12 октября в 20:00
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Кино
Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса
Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания вчера в 16:37
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Экономика
Почему обрушились акции Яндекса
Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.
Tochka Zрения 12 октября в 08:47
Шоу-бизнес
Дочери Успенской предстоит еще одна операция
В сентябре прошлого года единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и получила страшные травмы лица.
Uznayvse.ru вчера в 07:20
Общество
Названы топ-100 проектов конкурса президентских грантов
Члены координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества назвали топ-100 проектов, передает корреспондент РАПСИ с места событий.
РАПСИ вчера в 10:39
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06