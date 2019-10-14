Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваДоменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября. Тогда столичный клуб проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России со счётом 1:2.
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
Ведомости14 октября в 11:09

Подробнее о событии

6 интересных фактов о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско

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Тедеско возглавил «Спартак», Украина вышла на Евро-2020, 700-й гол Роналду, расистские и политические скандалы и другие новости утра

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Тедеско: постараемся набирать очки, каких-либо обещаний пока не было

РИА Новости14 октября в 17:28

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«Шальке» пожелал успехов Тедеско в «Спартаке»

Sport24.ru14 октября в 13:23

Андрей Червиченко: «Спартак» онемечивают по полной программе

Советский спорт14 октября в 13:10

Цорн сообщил срок контракта с Тедеско

Матч ТВ14 октября в 11:36
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Происшествия

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Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
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Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 14 октября в 12:40
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В Кремле обсуждают создание партии «зеленых»

Одним из вариантов стало создание партии «зеленых», которая бы работала по этому направлению.
Южный Федеральный 04:10
Происшествия

В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело

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REGNUM 03:16
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
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Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
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Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

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Riot выпустит файтинг по League of Legends

Riot работает над файтингом по League of Legends – Project L. В файтинге будут персонажи из вселенной игры.
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Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля, обвиняемых в "применении насилия" к сотрудникам Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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Политика

США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ

США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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Что еще известно: Один из телезрителей рассказал «Комсомольской правде», что порно начали показывать, когда в эфире должно было идти ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным и Иваном Трушкиным.
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В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе

Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
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В Бурятии ежедневно одна женщина узнает, что у неё рак молочной железы

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Армия и оружие

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Стоит отметить, что фактически в TOP500 уже присутствует суперкомпьютер на основе процессоров AMD, но это CPU Hygon Dhyana — лицензионные копии Epyc 7501.
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM вчера в 06:19
Наука

Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики

В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
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Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками

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