Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» объявил о назначении Тедеско

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды 34-летнего специалиста Доменико Тедеско. Контракт подписан до конца сезона 2021/22. Пост главного тренера в "Спартаке" стал вакантным после домашнего поражения от "Оренбурга".
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
Ведомостивчера в 11:09

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«Разве «Спартак» — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско

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Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:15
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