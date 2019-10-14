Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваДоменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября. Тогда столичный клуб проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России со счётом 1:2.
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с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
Ведомостивчера в 11:09

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Спорт-Экспрессвчера в 15:20

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Sport24.ruвчера в 13:23

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал немец Доменико Тедеско

Эхо Москвы00:05
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
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