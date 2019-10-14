Футбол
Говорит МоскваДоменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября. Тогда столичный клуб проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России со счётом 1:2.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомостивчера в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Ошибки переводчика Тедеско. Что на самом деле говорил новый главный тренер «Спартака»
Спорт-Экспрессвчера в 15:20
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
60-летний мужчина задержан за серию изнасилований
В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований.
Вести.Ru 13 октября в 10:24
Футбол
Тарас Степаненко: «Перепуганный арбитр делал все, что говорил Роналду»
Матч продолжается, но затем к арбитру подбегает Роналду. Он просит его назначить пенальти, что рефери и делает.
ProstoProSport 01:24
Происшествия
Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе
Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски.
Интерфакс 01:42
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews вчера в 13:05
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Политика
В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
Газета.Ru 01:22
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro вчера в 03:29
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
REGNUM вчера в 01:05
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
ЖКХ
В России введут единую платежку за коммунальные услуги
Единый платежный документ (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ, может появиться ввести в России, сообщают СМИ.
Российская газета 01:23
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Собеседник журнала подчеркнул, что фактически это была сдача города российской армии.
Lenta.ru 01:35
Армия и оружие
США планировали транспортировать ядерное оружие с базы в Турции
Представители Госдепа США рассматривали вариант, в котором «без лишнего шума» нужно было вывезти около 50 единиц ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик, подконтрольной Соединенным Штатам.
NewInform 00:42
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy
АиФ Удмуртия 13 октября в 22:19
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Жительница Соединенных Штатов показала, как наркотики отразились на жизни ее сына.
iReactor вчера в 14:28
Политика
Шествие украинских националистов стартовало в Киеве
Массовое шествие украинских националистов под лозунгом «Защитим украинскую землю» проходит в Киеве.
Известия вчера в 09:17
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
РБК 13 октября в 13:38
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец вчера в 05:33
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия
МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП
МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.
RT на русском вчера в 20:35
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Профиль вчера в 09:01
Космос
Все нобелевские лауреаты 2019 года
Имена новых лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине с физиологией, литературе и достижениям в области мира стали известны на завершающейся сегодня неделе.
Открытая Дубна 13 октября в 11:50