с чего всё началось

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября. Тогда столичный клуб проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России со счётом 1:2.

Происшествия 60-летний мужчина задержан за серию изнасилований В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований.

Футбол Тарас Степаненко: «Перепуганный арбитр делал все, что говорил Роналду» Матч продолжается, но затем к арбитру подбегает Роналду. Он просит его назначить пенальти, что рефери и делает.

Происшествия Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски.

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Происшествия В Приморье при обрушении дома погибла женщина В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Политика В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.

Кино «Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.

ЖКХ В России введут единую платежку за коммунальные услуги Единый платежный документ (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ, может появиться ввести в России, сообщают СМИ.

Армия и оружие США планировали транспортировать ядерное оружие с базы в Турции Представители Госдепа США рассматривали вариант, в котором «без лишнего шума» нужно было вывезти около 50 единиц ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик, подконтрольной Соединенным Штатам.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Общество Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков Жительница Соединенных Штатов показала, как наркотики отразились на жизни ее сына.

Политика Шествие украинских националистов стартовало в Киеве Массовое шествие украинских националистов под лозунгом «Защитим украинскую землю» проходит в Киеве.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Происшествия МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП МЧС России рассказало водителям и пассажирам, как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьёзных травм.

Политика Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате» «Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.