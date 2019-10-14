Футбол
Коммерсантъ«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о назначении 34-летнего немца итальянского происхождения Доменико Тедеско главным тренером. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Томас Цорн. Срок контракта -- до 31 мая 2021 года.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.Ведомости11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика
Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую Химкинский суд 11 октября приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
Ридус вчера в 09:59
Политика
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова
По информации издания, «зачистки» начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна (второй по численности населения город республики) Ибрагима Темирбаева.
Lenta.ru 12:04
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Гаджеты
Сервис GeForce Now запустили на Android
Приложение для смартфонов пока находится на стадии бета-тестирования, но благодаря ему пользователи смогут играть в популярные игры, даже не запуская компьютер.
Astera 07:51
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые высказался о разводе с Марией Порошиной
Актёр Илья Древнов впервые прокомментировал свой развод с Марией Порошиной.
OAnews 12:52
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Игры
Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch
Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Srnsk вчера в 14:12
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Общество
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Петербургский дневник 04:49
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Гаджеты
Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20
Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Газета DAILY вчера в 12:29
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57