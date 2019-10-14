с чего всё началось

Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о назначении 34-летнего немца итальянского происхождения Доменико Тедеско главным тренером. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Томас Цорн. Срок контракта -- до 31 мая 2021 года.

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Политика Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова По информации издания, «зачистки» начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна (второй по численности населения город республики) Ибрагима Темирбаева.

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Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

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Гаджеты Сервис GeForce Now запустили на Android Приложение для смартфонов пока находится на стадии бета-тестирования, но благодаря ему пользователи смогут играть в популярные игры, даже не запуская компьютер.

Происшествия В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Игры Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

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Политика Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.

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Гаджеты Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20 Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Космос Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.