Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» объявил о назначении Тедеско

34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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Доменико Тедеско
По одной тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах игроков. Много травмированных. Я смотрю, в каком психологическом состоянии футболисты, как они реагируют на какие-то моменты в ходе занятия. Однако в целом об их состоянии сейчас сказать сложно. Будем смотреть дальше.
— Доменико Тедеско, итальянский футбольный тренерГазета.Ru 12:00
с чего всё началось
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
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