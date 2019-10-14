с чего всё началось

По одной тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах игроков. Много травмированных. Я смотрю, в каком психологическом состоянии футболисты, как они реагируют на какие-то моменты в ходе занятия. Однако в целом об их состоянии сейчас сказать сложно. Будем смотреть дальше.

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