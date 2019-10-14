Футбол

Газета.RuГазета.RuДоменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Немецкий специалист уже провел первую тренировку с командой и поделился своими ожиданиями от работы в московском клубе. 14 октября московский "Спартак" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Доменико Тедеско, ранее тренировавший "Эрцгебирге" и "Шальке".
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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил
 на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн.
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