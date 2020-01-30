Российский бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в 2019 году снизил темпы роста, следует из сообщения турецкой DP Eurasia, выступающей мастер-франчайзи американского бренда в Турции, России, Азербайджане и Грузии.

Domino’s Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России

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