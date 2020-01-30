Экономика
РБКDomino’s Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России
Российский бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в 2019 году снизил темпы роста, следует из сообщения турецкой DP Eurasia, выступающей мастер-франчайзи американского бренда в Турции, России, Азербайджане и Грузии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксист избил и выкинул пассажирку из авто
29 января таксист, который не хотел выполнять заказ, выкинул пассажирку из своей машины и избил ее.
Общество
Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
Происшествия
В Коми трактор провалился под лед на переправе
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Здоровье
Минздрав: коронавирус может вызывать заражение крови
Минздрав России назвал ряд тяжелых симптомов, которые наблюдаются у больных с коронавирусом из Китая. Среди них сепсис и септический шок.
Авто
Компания Lotus представила спорткар Evora GT410 «на каждый день»
Lotus представила новую версию спорткара Evora GT410, однако уже без приставки Sport.
Здоровье
Коронавирус выявили во всех регионах Китая
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7711.
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ
В очередной раз эксперты решили представить список из автомобилей, которые лучше всего сохраняют остаточную стоимость.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
Общество
Британская подлодка столкнулась с «Титаником»
В прошлом году «Титаник», лежащий на дне океана, был задет американской исследовательской мини-подлодкой «Тритон».
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Происшествия
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Политика
Европейский парламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Голосованию предшествовали бурные дебаты.