Экономика

РБКРБКDomino’s Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России

Российский бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в 2019 году снизил темпы роста, следует из сообщения турецкой DP Eurasia, выступающей мастер-франчайзи американского бренда в Турции, России, Азербайджане и Грузии.
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Domino’s Pizza сообщила о снижении темпов роста спроса в России

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Американская компания, работающая в сфере общественного питания. Управляет крупнейшей в мире сетью пиццерий. Сеть, представленная в 85 странах мира и включающая 15 900 ресторанов, продаёт более 3 млн пицц в сутки. Компании принадлежит 390 ресторанов в США, остальные работают по франчайзингу.
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