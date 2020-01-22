Экономика
КомпанияDomino’s Pizza зафиксировала рост продаж в России
Бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в России зафиксировал рост продаж в 2019 году.
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Здоровье
Минздрав РФ вернет пункт о ВМП в порядок оказания медпомощи пожилым
Минздрав России намерен вернуть пункт об оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", уточнив критерии ее оказания.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»
20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Политика
Врио главы Чувашии назвал главную проблему республики
Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Олег Николаев назвал основной проблемой региона низкий уровень доходов населения.
Происшествия
СК: хозяин хостела в Перми сделал незаконную перепланировку
Организатор мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы погибли 5 человек, провел в помещении незаконную перепланировку, считают в Следственном комитете России.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
Защищенный российский планшет за 100 тысяч нашли на AliExpress
Пользователи сети нашли на AliExpress гаджет, аналогичный российскому планшету, более чем за 100 тысяч рублей.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Политика
МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Происшествия
В Италии задержан лайнер с 67 россиянами из-за риска коронавируса
В итальянском порту Чивитавеккья задержали круизный лайнер с 67 россиянами на борту из-за риска коронавируса.
Политика
Роухани отреагировал на «сделку века», предложенную Трампом по Израилю
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал так называемую «сделку века», предложенную американским президентом Дональдом Трампом для «урегулирования» палестино-израильского конфликта.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Политика
КПРФ предложит поправку в Конституцию о выборах сенаторов
Фракция КПРФ намерена предложить поправку в Конституцию РФ, которая предусматривает проведение выборов членов Совета Федерации, заявил первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы по изменению основного закона Юрий Афонин.
Наука
Ученые получили лазерное излучение нового диапазона
Физики из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института физики микроструктур Российской академии наук (РАН) впервые смогли получить лазерное излучение дальнего инфракрасного диапазона, которое наилучшим образом подходит для изучения биологических объектов.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Армия и оружие
Два человека пострадали в ЛНР в результате обстрела
Два человека пострадали в населенном пункте Голубовское самопровозглашенной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает Народная милиция ЛНР.